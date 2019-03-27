Сеул, 27 марта, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Спортсмен параолимпийской сборной Албании попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Maeil Business Newspaper.

По данным издания, параолимпиец Хаки Доку установил новый рекорд, преодолев 2 917 ступеней за 49 минут и 56 секунд.

Албанский спортсмен спустился по лестнице с 123-го этажа на инвалидной коляске на первый этаж небоскреба Lotte World Tower, в котором 6 апреля пройдет международный вертикальный марафон Sky Run.

Хоки Докустал первым спортсменом, представившим Албанию на Параолимпийских играх в 2012 году.

Вертикальный марафон Sky Run, является международным спортивным состязанием, которое проходит ежегодно в 11 городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Сидней и Гонконг.