Мукачево, Украина, 27 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Румынии спугнули контрабандистов, которые несли пакеты с сигаретами со стороны Украины, сообщил закарпатский ресурс Mukachevo.net.

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Инцидент произошёл в ночь на 27 марта в районе населённого пункта Вышевская долина. Пограничники увидели группу лиц, которые несли тяжёлые пакеты в районе государственной границы. Их попытались задержать, однако неизвестные, бросив пакеты, прыгнули в реку Тиса и переплыли на территорию Украины.

В пакетах румынские пограничники обнаружили 20 тыс. 660 пачек сигарет украинского происхождения. Об инциденте были уведомлены сотрудники погранслужбы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закарпатские пограничники обнаружили 1 тыс. пачек сигарет в бензобаке автомобиля, которым управлял гражданин Польши.

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