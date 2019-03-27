Москва, 27 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Статистика ООН не может не радовать, но в то же время заставляет задуматься о том, почему до введения санкций Евросоюзу позволялось так много зарабатывать на России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 марта, комментируя сообщения о потерях ЕС и России от санкций Евросоюза и российских ответных мер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири сообщил РИА Новости, что потери ЕС от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем ушерб России от санкций ЕС, в ответ на которые и было введено это эмбарго.

«Статистика ООН по соотношению ущерба, понесенного Россией от санкций ЕС, и потерь Европейского союза от продуктового эмбарго со стороны Москвы радует. В то же время она не может не наводить на печальные мысли.

Если потери ЕС от нашего продуктового эмбарго так велики, то сколько же европейцы наживались на нас до 2014 года? А если бы этого обострения вокруг Украины не было? А если бы они не объявили санкции? Мы что, так и продолжали бы покупать чужое в ущерб отечественному, а они — греть на нас руки?

За эйфорией от нашей способности выдержать давление ЕС все эти вопросы не должны остаться без ответа. Особенно в части, касающейся 2000-х годов», — отметил Михаил Демурин.