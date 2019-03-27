Москва, 27 марта, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Венесуэла 25 марта пострадала от еще одного серьезного отключения электроэнергии. Отключение электричества усугубило кризис для президента Николаса Мадуро, которого США и около 50 других стран пытаются свергнуть. Санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана в сочетании с сокращениями ОПЕК оказались серьезной поддержкой цен на нефть, которые в этом году выросли более чем на 25%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако растущие опасения по поводу последствий глобального экономического спада и неопределенности, связанной с такими событиями, как торговые войны между США и Китаем, а также Brexit, сдерживали рост. Кривая доходности США перевернулась в конце прошлой недели после выхода слабых данных из США и Европы», — пояснил эксперт.

Инверсия вызвала опасения потенциальной рецессии в США. А прибыль в промышленном секторе Китая за первые два месяца 2019 года резко упала по сравнению с 2011 годом, что усилило опасения по поводу глобального экономического роста. Запасы нефти в США выросли на 1,9 млн баррелей за последнюю неделю, в то время как многие ожидали снижение на 1,2 млн баррелей.

«Тем не менее цены на нефть продолжат рост, несмотря на то, что присутствует некоторая противоречивость в позитивных и отрицательных факторах. Исходя из глобальной стратегии, мир ожидает роста цен на чёрное золото. В краткосрочной перспективе рост может быть продолжен до $68,37 за баррель марки Brent и $60,17 для сланцевой нефти марки WTI», — считает Гасанов.

Читайте также: Нефть «предпримет новую попытку» закрепиться выше $68