Ярославль, 27 марта, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой (ярославский планетарий) завершились работы по замене проекционного оборудования и программного обеспечения в Звездном зале.

Ярославский планетарий

Все работы проводились организацией — официальным представителем компании «Карл Цейс» (Германия). Средства на реализацию проекта выделены ПАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с соглашением о сотрудничестве с правительством Ярославской области.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов, новое оборудование позволит достичь эффекта «полного погружения в космос»:

«Проекторы в Ярославском планетарии заменили в декабре 2018 года. Сейчас мы заканчиваем установку нового программного обеспечения, которое станет гарантом надежной работы системы, расширит демонстрационные возможности Звездного зала и сделает доступными многие новые функции. Посетители Ярославского планетария, ярославцы и гости города смогут виртуально «погрузиться в космос» — ощутить себя, будто на просторах Вселенной».

Тестирование нового проекционного оборудования

По словам Лобанова, работы по монтажу нового оборудования завершены очень своевременно: в Ярославле уже начинается непосредственная подготовка к Международному фестивалю полнокупольных программ «Отражение Вселенной». Этим летом фестиваль уже в четвертый раз будет проходить на базе Культурно-просветительского центра имени В .В. Терешковой — организатора мероприятия и лидера среди российских планетариев.

Современный Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой был открыт 7 апреля 2011 года. Учреждение является многокомпонентным и включает в себя планетарий с трехмерной компьютерной визуализацией, обсерваторию, экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики» и познавательно-развлекательный комплекс «Транс-Форс» с интерактивным классом, медиа-кафе и 5-D аттракционом «Шаттл».