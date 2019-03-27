Маунтин-Вью, США, 27 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Google начал внедрять «динамические» сообщения в Gmail. Они позволят пользователям совершать в письмах действия, как на сторонних страницах, не покидая почту, говорится в блоге компании.

Google.ru Google

Например, юзеры смогут отвечать на комментарий в Google Docs, уведомление о котором пришло на почту. Теперь вместо отдельных писем о комментариях пользователи Gmail будут видеть актуальные ветки сообщений.

Рассылки в новом формате уже начали тестировать некоторые компании, среди которых Booking.com, Nexxt, Pinterest и другие. Например, чтобы сохранить картинку на своей доске в Pinterest, не обязательно выходить из почты. А в письме от сервиса заказа номеров можно будет просматривать рекомендуемые отели и варианты аренды.

Изменения в первую очередь коснутся веб-версии Gmail. Спустя некоторое время интерактивные письма будут доступны и в приложениях. Как сообщает Mashable, помимо Gmail с этим форматом также будут работать почтовые сервисы Outlook, Yahoo! и Mail.Ru.