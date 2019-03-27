Екатеринбург, 27 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. История с «дальневосточными гектарами», раздача которых не оказала никакого существенного влияния на улучшение демографических показателей стратегически важного для России Дальнего Востока, говорит о том, что стратегии, избираемые правительством, неверны в принципе, а также о том, что неверны стратегические оценки самой ситуации с катастрофическим оттоком населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

«Есть опасения, что и «дальневосточный статус» — тоже достаточно ущербная, с точки зрения перспектив, инициатива. Дело в том, что ни одна система преференций, если только преференции не огромны и всеобъемлющи, не удержит людей, которые понимают, что в Центральной России они будут жить все равно лучше. Поэтому, мне кажется, что решение должно быть комплексным — направление на работу после бюджетных форм обучения в вузах молодых специалистов, создание высокотехнологичных рабочих мест, регулирование внутренней миграции, налаживание недорогих транспортных коридоров… И к этому, а не вместо этого, — преференции», — отметил Валерий Амиров.

«К сожалению, такое впечатление, что правительство по-прежнему ставит на внешнюю миграцию. Это не тот путь, который приведет к победе», — добавил доцент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Национальной программе по развитию Дальнего Востока может появиться новый статус — «дальневосточник». Обсуждать соответствующий проект планируют в сентябре на Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке. В частности, предполагается начислять баллы за количество прожитых на Дальнем Востоке лет, за число родившихся детей и т. д. и количество баллов увязывать с преференциями гражданам.