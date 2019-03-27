Москва, 27 марта, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Россия относится к числу стран с самым большим числом бедных среди рабочих, а новые инициативы правительства и работодателей лишь усиливают эксплуатацию трудящихся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 марта, комментируя сообщения о возможном продлении рабочего дня для жительниц сельской местности.

Женщины бурлаки

Ранее в Министерстве труда сообщили, что рабочая неделя жительниц сельской местности может быть продлена на 4 часа. По утвержденным в 1990 году правилам она составляет не 40 часов, а 36. В министерстве обсуждают, следует ли сохранить или отменить эту норму.

«Рассмотрение вопроса об увеличении продолжительности рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, я бы начал с той печальной констатации, что Россия и так относится к числу стран с особенно большим числом бедных среди работающих. Другими словами, люди трудятся, но заработанных ими денег не хватает, чтобы преодолеть черту бедности.

Где в основном трудятся эти наши соотечественники? Правильно — в сельской местности. Вспомните недавнюю историю с девочкой, которая из Псковской области писала Владимиру Путину о тяжёлой доле своей матери: две «работы» — 12 тысяч рублей! Теперь, судя по всему, в правительстве хотят, чтобы за эти деньги она трудилась ещё на несколько часов больше. Ну не бесстыдство?

Не меньшее, чем правительство, бесстыдство демонстрируют работодатели на селе. Низкие зарплаты в сельской местности связаны с недостатком рабочих мест и избытком незадействованной рабочей силы, это так. Но, может быть, всё-таки посмотреть на своих работников не как на безразличную тебе производительную силу, а как на свой народ, частью которого являешься и ты сам? Нет, вместо этого всё делается для усиления эксплуатации — ведь кто-то же лоббирует указанные поправки в трудовое законодательство!

Рад был услышать, что против инициативы правительства выступает профсоюз работников АПК. Профсоюзы — это единственная реальная надежда трудящихся, но их система, эффективно действовавшая в СССР, была после 1991 года развалена. Её восстановление идёт трудно, через понятное противодействие капитала. Но оно идёт. Преодолеть неверие людей в силу и действенность профсоюзов будет непросто, но другого пути нет. Иначе эксплуатация трудящихся будет беспощадно усиливаться», — отметил Михаил Демурин.