Ярославль, 27 марта, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Ярославской области 30 марта состоится матч звезд хоккея. О проведении мероприятия корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Матч звезд хоккея Ярославского района пройдет в поселке Некрасовское. Планируется, что праздник хоккея будет состоять из нескольких частей. Сначала в 14.00 пройдет «Мастер-шоу.Дети», в котором юные хоккеисты Ярославского района смогут посоревноваться в конкурсах на силу и точность броска, в эстафете и буллитах. Тренерами на детском матче будут знаменитые ярославские хоккеисты — чемпион России в составе ярославского «Локомотива» Артем Крюков и чемпион Европы среди молодежи Евгений Сапожков. Эти же игроки примут участие и во взрослом «Мастер-шоу», а также в игре звезд хоккея. В рамках хоккейного праздника состоятся конкурсы для зрителей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского района, мероприятие направлено на поддержку массового спорта в целом и детского хоккея в частности.