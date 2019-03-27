Ташкент, 27 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Департамент труда США принял окончательное решение по выводу узбекского хлопка из перечня президентского акта, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда, сообщает МИД Узбекистана.

S Aziz123 Хлопок

Хлопок, произведенный в Узбекистане, был включен в данный список в 2010 году.

МИД отмечает, что Департамента труда США в своем решении руководствовался мнением правозащитных организаций — международной коалиции Cotton Campaign и «Международного форума за права трудящихся» (ILRF), которые указали на единичность случаев детского труда при сборе хлорка, повышение эффективности проводимых расследований и судебного преследования правонарушителей.

«В решении также констатируется успешное внедрение механизма обратной связи, системы «горячей линии» государственной инспекции труда, «юридических клиник» в регионах при Федерации профсоюзов Узбекистана, а также «народных приемных» президента, позволяющих эффективно выявлять случаи нарушения прав трудящихся и реагировать на них», говорится в сообщении.

Решение американского ведомства об исключении хлопка из данного списка позволяет любым государственным учреждениям США осуществлять закупки данной продукции без требования ее сертификации (о том, что товар произведен без использования детского и принудительного труда). Также вывод узбекского хлопка из указанного перечня предоставит возможность частным американским компаниям вступать в деловые связи с поставщиками из Узбекистана без опасения дискредитации своей деловой репутации.

«Таким образом, у производителей хлопка Узбекистана открываются новые перспективы для полноценного выхода на рынки США», подчеркивает МИД.