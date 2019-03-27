Пермь, 27 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Статус дальневосточника не играет собой роли. Играют роль только реальные преимущества, такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР), комментируя проект о статусе дальневосточника, который планируют обсудить на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Отдельные преференции для разных групп населения России не нужны, кроме тех, что уже есть на федеральном уровне. Прежде всего нужно дать людям хорошо оплачиваемые рабочие места, обеспечить жильём и создать нормальную инфраструктуру. И тогда люди будут оставаться на Дальнем Востоке и приезжать туда.

Плюс, к этому можно, конечно, создать своего рода «дальневосточный капитал», который будет накапливаться с рождения. Но это не панацея, а чисто средство привлечения. Символический показатель преимуществ жителей Дальнего Востока», — отметил депутат.

С точки зрения Александра Григоренко, «дальневосточный капитал» должен финансироваться из федерального бюджета и предоставляться не только новорождённым на Дальнем Востоке, но и взрослым — тем, кто переехал в регион. Как считает парламентарий, владельцам капитала надо поставить условие — потратить сумму они смогут спустя 10 лет после его получения и всё это время проживать на территории Дальнего Востока или же вообще после выхода на пенсию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Национальной программе по развитию Дальнего Востока может появиться новый статус — «дальневосточника». В сентябре 2019 года проект планируют обсудить на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идея уже вызвала неоднозначную оценку общества. Одни считают, что статус придаст новый импульс развития региона, другие убеждены: начисление баллов за рождение детей, стаж работы не станет стимулом для притока населения и мерой предотвращения миграционного оттока населения.

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