Красногорск, 27 марта, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Федеральное софинансирование мероприятий по расселению аварийного жилья в Подмосковье составит 1,1 млрд рублей. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Уточняется, что соответствующие субвенции на расселение аварийного жилья в 2019—2021 годах распределило правительство РФ между регионами страны, установив на них целевые показатели. Средства должны быть направлены в регионы через Фонд содействия реформированию ЖКХ к первому июля 2019 года.

«Всего на сегодняшний день в Московской области признано аварийными 415 тыс. кв. м жилфонда. На 2016−2020 годы планируется расселить 247 тыс. кв. метров. План расселения в 2019 году — 70,1 тыс. кв. м. площади», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия»).

Он уточнил, что в бюджете региона в рамках адресной программы по переселению граждан в 2019 году предусмотрено 2,6 млрд рублей. Парламентарий пояснил, что основной проблемой по расселению ветхого жилья в Подмосковье является, в первую очередь, скорость сдачи новых домов с необходимыми коммуникациями. Депутаты держат данную ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило 106 млрд рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего из многоквартирных домов, признанных аварийными до первого января 2017 года, планируется переселить в новые квартиры свыше 117 тысяч граждан.