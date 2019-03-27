Нетаньяху отверг обвинения во влиянии на Белый дом
Иерусалим, 27 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения члена Демократической партии США Ильхан Омар во влиянии на правительство Соединенных Штатов, сообщает 27 марта Al Arabia.
Заявление было сделано во время выступления в Вашингтоне перед Американо-израильским комитетом по общественным связям.
«Некоторые люди никогда не поймут, почему подавляющее большинство граждан США, как еврейского, так и не еврейского происхождения, поддерживают Израиль», — отметил Нетаньяху.
«Причина этой поддержки не связана с тем, что мы платим им деньги, причина в том, что они разделяют наши ценности», — резюмировал премьер-министр.
Напомним, США и Израиль являются теснейшими союзниками на протяжении десятилетий. Однако в президентство Дональда Трампа отношения между странами особенно укрепились. Белый дом перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.