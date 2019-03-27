Иерусалим, 27 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения члена Демократической партии США Ильхан Омар во влиянии на правительство Соединенных Штатов, сообщает 27 марта Al Arabia.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Заявление было сделано во время выступления в Вашингтоне перед Американо-израильским комитетом по общественным связям.

«Некоторые люди никогда не поймут, почему подавляющее большинство граждан США, как еврейского, так и не еврейского происхождения, поддерживают Израиль», — отметил Нетаньяху.

«Причина этой поддержки не связана с тем, что мы платим им деньги, причина в том, что они разделяют наши ценности», — резюмировал премьер-министр.

Напомним, США и Израиль являются теснейшими союзниками на протяжении десятилетий. Однако в президентство Дональда Трампа отношения между странами особенно укрепились. Белый дом перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а также признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.