Гаврилов-Ям, Ярославская область, 27 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Главой Гаврилов-Ямского района Ярославской области избран Алексей Комаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Gavyam.ru Алексей Комаров

Комарова единогласно избрали депутаты Собрания представителей района. Как сообщало ранее ИА REGNUM, до недавнего времени Алексей Комаров работал главой Макарьевского района Костромской области, но досрочно сложил полномочия.

Также чиновник является членом исполкома Российского футбольного союза и президентом Межрегиональной общественной организации «Федерация футбола «Золотое кольцо». В прошлом он был руководителем костромского футбольного клуба «Спартак».

Новый глава избран со второй попытки — первый конкурс был объявлен несостоявшимся. Комаров стал главой четвертого муниципального образования, где руководителем стал иногородний специалист. До этого чиновники извне были назначены руководить Переславлем, Ростовским районом и Ярославлем. Как и Гаврилов-Ям, все эти муниципальные образования находятся по дороге на Москву.