Москва, 27 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Ускорение инфляции в России в 2019 году носит временный характер. Годовая инфляция пройдет локальный максимум в марте — апреле 2019 года. Такой прогноз дают аналитики Центробанка РФ, сообщается на сайте регулятора

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К показателю 4% инфляция вернется в первой половине 2020 года. Это произойдет потому, что эффекты повышения НДС уже будут исчерпаны.

Регулятор отметил, что инфляционные ожидания граждан РФ в марте снизились до 9,1%, в феврале этот показатель составлял 10,1%.

«Этому способствовало несколько причин: стабилизация цен на бензин, снижение цен на ряд важных продуктов питания и адаптация к повышению НДС», — поясняется в комментарии ЦБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил свой прогноз по инфляции в стране в 2019 году с прежних 5−5,5% до 4,7−5,2%.

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