Вильнюс, 27 марта, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной суд сегодня, 27 марта, вынес приговоры по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все 65 заочно обвиняемых осуждены на сроки от 10 до 14 лет тюремного заключения. Ещё два гражданина РФ — калининградец Юрий Мель и житель Вильнюса Геннадий Иванов — единственные, кто очно присутствовали на процессе, а в заключении провели почти пять лет, в нарушение всех международных норм и сроков задержания до вынесения приговора.

Algirdas Вильнюсский окружной суд

Юрий Мель суммарно осуждён на семь лет. Геннадий Иванов — на четыре года тюремного заключения. В этот срок входит время, уже проведённое в тюрьме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибли от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок «Мосина», которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев.

«Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих». За эту фразу Палецкис был осужден по статье «Отрицание советской агрессии» — он стал первым осужденным по этой статье.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждал и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик. Согласно распространённой в Литве версии, войска Советской армии в январе 1991 года пытались захватить власть в провозгласившей независимость от СССР республике.

То, что литовская сторона в те годы тщательно планировала провокации, публично неоднократно подтверждал и на тот момент самопровозглашённый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс. С его свидетельствами подробно можно ознакомиться здесь.

Напомним, полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. Калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.