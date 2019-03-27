Калуга, 27 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В городе Малоярославце Калужской области 27 марта открылись «Мархининские юношеские чтения», посвященные пропаганде и популяризации трудов академика, вулканолога и поэта, выпускника местной школы Евгения Константиновича Мархинина.

kscnet.ru Академик Евгений Мархинин

Чтения проходят на базе средней общеобразовательной школы №1 Малоярославца, в стенах которой в период с 1937 года по 1943 год учился Евгений Мархинин. Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор школы Раиса Пронченко, в чтениях принимают участие порядка 180 человек. Это учащиеся 7−11 классов, педагоги общеобразовательных организаций, преподаватели и студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители общественных объединений и научных организаций Малоярославца, а также Москвы, Калуги и Калужской области. Почётным гостем чтений стал сын академика Евгения Константиновича Мархинина — Михаил Мархинин.

«Программа чтений предусматривает пленарное заседание и работу шести секций, темы которых связаны с деятельностью нашего знаменитого земляка. По итогам мероприятия будет выпущен сборник материалов», — сказала Раиса Пронченко.

Напомним, по решению IX Всероссийской научной конференции с международным участием «Вулканизм, биосфера и экологические проблемы», проходившей в сентябре 2018 года в Туапсинском районе Краснодарского края, было принято решение присвоить юношеским чтениям в городе Малоярославце Калужской области имя академика Евгения Мархинина.

Евгений Константинович Мархинин — академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Союза российских писателей. Мархинин руководил Камчатской вулканостанцией, экспедициями по изучению вулканов Камчатки и Курильских островов. Он является основателем биовулканологии — нового научного направления на стыке вулканологии и биологии. Ему принадлежит более 300 публикаций — научных, научно-художественных, поэтических. Среди них — 15 книг и монографий. Также Евгений Константинович Мархинин — ветеран Великой Отечественной войны. Он скончался на 90-м году жизни в 2016 году.