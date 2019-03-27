Казань, 27 марта, 2019, 11:26 — ИА Регнум.

Банкротные претензии процессуального правопреемника Сбербанка к российскому производителю инструмента АО «Интерскол» Арбитражным судом Москвы были признаны обоснованными, и в отношении него ввели наблюдение. Основанием для иска стали кредиты, выданные тремя банками, в том числе и для строительства завода в Татарии, а обеспечением по ним выступила продукция в обороте и права на товарный знак. На момент вынесения вердикта сумма долга превышала 1,16 млрд рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, а сегодня, 27 марта 2019 года, в Казани по другому делу было признано обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве резидента ОЭЗ «Алабуга» — «дочки» московского АО — АО «Интерскол-Алабуга», в отношении которого также введено наблюдение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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АО «Интерскол» учреждено в Московской области 18 апреля 2006 года, среднесписочная численность работников — около 300 человек, уставный капитал — 10 млн рублей. Гендиректор и он же соучредитель — Сергей Назаров. В числе соучредителей предприятия также Степан Орлов,Сергей Окунев и Валерий Лотин. На официальном сайте компании отмечается, что она входит в число основных производителей российского рынка электроинструмента и средств малой механизации, а также в десятку крупнейших мировых производителей, специализирующихся в данной отрасли. Первой производственной площадкой АО является «Быковский электроинструментальный завод».

В октябре 2014 года в ОЭЗ «Алабуга» в присутствии главы Татарии Рустама Минниханова состоялось торжественное открытие завода — производителя инструмента «Интерскол-Алабуга», тогда же был заложен символический камень для второй очереди предприятия. Стоимость первой очереди завода в Татарии составила 1,5 млрд рублей, при этом сообщалось, что Фонд развития промышленности в рамках программы импортозамещения выделит предприятию 500 млн рублей в виде займа под 5% годовых.

На строительство завода «материнская» компания также получила кредиты от Сбербанка, ВТБ Банка и UniCredit Bank. Часть кредитов выдавалась в иностранной валюте, и из-за скачка курса в 2014 году долги компании резко выросли. Примерно на это же время пришёлся спад в экономике, что утяжелило общую ситуацию.

1 августа 2018 года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве АО «Интерскол», предъявив претензии на сумму 1 182 099 663,34 рубля. Долг возник по кредиту, обеспечением по которому выступила продукция в обороте и права на товарный знак.

«Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на товары в обороте АО «Интерскол», переданные в залог ПАО Сбербанк в соответствии с договорами залога 00120015/23011100/3−1 от 03.02.2016 года и №00150015/23011100/3−1 от 03.02.2016 года», — отмечалось в материалах дела.

В аресте банку было отказано, в конце августа в дело вступил UniCredit Bank, а в конце сентября — ВТБ Банк. Последний потребовал наложить арест на долю АО «Интерскол» в размере 54,53% уставного капитала ООО «Быковский электроинструментальный завод», долю АО «Интерскол» в размере 30% уставного капитала ООО «ТК Московский — Новая Адыгея», а также 100% уставного капитала ООО «Интерскол-2000» и 24 объекта интеллектуальной собственности. Суд притязания отклонил.

В рамках процессуального правопреемства вместо Сбербанка в дело вступило ООО «СБК-Геофизика», аффилированное с банком. Слушания обоснованности претензий первого истца неоднократно откладывались — шли переговоры о возможности реструктуризации задолженности, но Сбербанк не пошёл на это.

В конце марта 2019 года Арбитражным судом Москвы в отношении АО «Интерскол» было введено наблюдение, которое фактически решило и судьбу «дочерней кампании» — АО «Интерскол-Алабуга» (третье лицо в деле о банкротстве АО «Интерскол»).

Иск о банкротстве АО «Интерскол-Алабуга» также был подан Сбербанком, но в Арбитражный суд Татарии, а сумма претензий составила 1 182 099 663,34 рубля. В октябре 2018 года в дело «дочки» производителя электроинструмента вступил ВТБ Банк, заявивший требование о наложении ареста на земельный участок, производственный корпус и административно-бытовой корпус. Суд отказал в этом.

Рассмотрение обоснованности претензий несколько раз откладывалось в надежде, что будет достигнута договорённость о реструктуризации задолженности по кредиту, но этого не произошло, и 27 марта 2019 года Арбитражный суд Татарии рассмотрел иск, на предприятии было введено наблюдение. Подробности решения неизвестны, оно пока не изготовлено, не вступило в законную силу и ещё может быть обжаловано.

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