Москва, 27 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Инициативу Минкомсвязи о том, чтобы создать единый «цифровой профиль» каждого гражданина, позволит гражданам избавиться от постоянного ношения с собой, хранения и предоставления в соответствующие органы большого количества бумажных документов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Когда заработает система цифровой аутентификации граждан, все сведения о гражданах будут храниться в единой государственной информационной системе, из которой новый работодатель сможет легко получить нужные данные о человеке. Тогда не придется приносить с собой кучу документов и опасаться, что недостаточно аккуратный менеджер в отделе кадров потеряет какой-либо важный для вас документ или прольёт на него кофе (такое бывает!), после чего придется проходить длительную процедуру его восстановления.

«Другой пример, с которым сталкивался каждый водитель: вспомним, какое количество документов нам всегда приходится возить с собой в машине и предъявлять инспектору ГИБДД, если он нас по какой-то причине остановит.

Сейчас, кстати, до ГИБДД тоже «доехали» цифровые технологии: полис ОСАГО уже стал электронным, уже рассматриваются вопросы о том, чтобы сделать электронными даже водительские удостоверения и свидетельства транспортного средства. То есть преимущества единого цифрового профиля, где будет собрана вся информация о гражданах России, очевидны. Но есть и минусы», — полагает эксперт.

Единая информационная система, где будут храниться цифровые профили, может быть атакована хакерами, и все паспортные и прочие персональные данные могут легко «уйти» в открытый доступ. Похожий пример недавно был в Индии, правда, хакеры, взломавшие государственную электронную базу данных, действовали по заданию журналистов, которые столь нестандартным способом пытались проверить надежность базы. Но гражданам, чьи персональные данные были раскрыты в интернете, от этого легче не стало.

«Не исключена и недобросовестность госчиновников, которые могут раскрывать персональные данные граждан коммерческим организациям, а те, в свою очередь, будут звонить им или рассылать смс с разными коммерческими предложениями.

Даже сегодня из баз данных, например, операторов связи, утекает персональная информация. Ну и на базе такой единой системы хранения данных о каждом гражданине теоретически может возникнуть российское АНБ (Агентство национальной безопасности), и столкнуться с таким «побочным продуктом» новых цифровых технологий не хотелось бы.», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство коммуникации и связи РФ подготовило и вынесло на обсуждение законопроект, который вводит понятие «цифрового профиля» граждан и юридических лиц и описывает его применение.

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