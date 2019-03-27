Москва, 27 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Рекомендации по выбору мясного говяжьего фарша подготовили специалисты «Роскачества». Приготовленный по ГОСТу фарш относится к категории В, то есть должен не менее, чем на 60% состоять из мышечной ткани, говорится в публикации на сайте организации.

Alexas_Fotos Фарш

«Продукт обязательно должен быть однородным, без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок в составе», — пояснили в «Роскачестве».

Цвет хорошего фарша варьируется от розово-красного до темно-красного и однороден по всей массе. Ровный цвет говорит о свежести продукта. Более яркий цвет имеет фарш, в котором больше говядины, свинина делает продукт более бледным. Осветляет фарш и большая доля жира.

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Фарш стоит покупать в случае, если известны дата производства и срок хранения. Покупателя должны проинформировать о названии, категории и составе полуфабриката, присутствии в нем пищевых добавок или аллергенов, а также о пищевой ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роскачества» рассказал о самых качественных отечественных продуктах. В их числе — соки и морсы, растительное масло и молочные продукты.

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