Киев, 27 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Верховная рада Украины создаст временную следственную комиссию, которая узнает, почему президент Украины Пётр Порошенко отменил санкции против нескольких предприятий Приднестровья, заявил депутат Рады, заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, сообщило 27 марта издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Парламентарии недоумевают, почему указом №82 Порошенко снял санкции с Молдавского металлургического завода, а также ряда фирм, связанных с рынком металлолома и машиностроительного оборудования.

«В то время, когда украинская дипломатия прилагает значительные усилия для сохранения и углубления санкций против России, Украина, наоборот, эти санкции сужает. Это вызывает массу вопросов у наших международных партнёров… Будем инициировать создание временной следственной комиссии в парламенте по этому вопросу», — рассказал Емец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предупредили о возможных убытках украинских металлургических предприятий, в случае, если президент Украины не продлит действие закона о повышении пошлин на экспорт металлолома.

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