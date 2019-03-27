Москва, 27 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В деле экс-министра Михаила Абызова просматривается очевидная символичность: гражданам России не нужно, чтобы правительство было «открытым», но от него требуется быть честным, отметил в среду, 27 марта, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщения об уголовном деле бывшего министра.

M.government.ru Михаил Абызов

Как сообщалось ранее, следователи задержали Михаила Абызова, постоянно живущего в Италии, во время его приезда в Москву. Экс-министру предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупных размерах. Абызову грозит 20 лет лишения свободы.

«Есть в деле бывшего министра Открытого правительства Абызова очевидная символичность. Институт, призванный продемонстрировать открытость и качество госуправления, вовлечённость в него граждан нашей страны, принял обличие условного «абызова». Почему?

Да потому, что чужое для нас всё это «открытое правительство», ненужное. Мы требуем, чтобы правительство было не «открытым», а просто честным. И чтобы оно работало на благо народа.

Вдумаемся: Абызов был на своём посту шесть лет! Кто-то его отобрал, кто-то назначил, кто-то курировал его деятельность! И при всей кажущейся невероятности таких злоупотреблений, мало у кого возникли сомнения, что дело обстояло не только так, как заявляет гособвинение, а ещё хуже.

У меня к делу Абызова два пожелания. Первое — это чтобы обвинение было максимально аргументированным, чтобы вина его была доказана с многократным запасом прочности. И чтобы это дело имело последствия для всех его прошлых кураторов во власти.

Второе, чего бы хотелось, — чтобы формулировка обвинения в части собственно хищений и созданной в результате действий Абызова и его подельников «угрозы экономическому развитию и энергетической безопасности ряда российских регионов» воспринималась участниками процесса и обществом не абстрактно, а конкретно. Это была угроза не развитию вообще, а конкретным людям, это был вред не некой абстрактной энергетической безопасности, а жизни наших соотечественников.

Хорошо, что процесс чистки «верхов», сформировавшихся в 2010-е, набирает силу. Но хватит ли тюрем?» — отметил Михаил Демурин.