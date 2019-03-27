Бокситогорск, Ленинградская область, 27 марта, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей произошло утром 27 марта на дороге А-114 в Ленинградской области. Из-за этого движение по федеральной трассе полностью перекрыто в обоих направлениях, сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В ДТП один человек погиб, двое ранены.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП на трассе А-114

Автодорога федерального значения А-114 связывает Вологду, Тихвин и федеральную трассу Р-21 «Кола».

По предварительным данным, ДТП произошло около 09:00 мск на 410-м километре автодороги А-114 в районе деревни Батьково Бокситогорского района Ленинградской области. При столкновении грузовика и легковушки пострадало два человека, один человек погиб.

«На место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации обслуживающие дорогу для устранения последствий ДТП. Претензий к дорожным органам нет. Проезжая часть обработана противогололедными материалами», — отметили дорожники.

Затор из-за аварии достигает двух километров. Объезд автотранспорта организован через город Бокситогорск, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, водитель грузовика Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

Водитель ВАЗа, мужчина 1977 года рождения, получил тяжкий вред здоровью, его пассажирка, женщина 55−60 лет, скончалась на месте ДТП. Еще одна пассажирка легкового автомобиля получила средний вред здоровью. Ведется проверка по факту аварии.

Напомним, что в Ленинградской области 27 марта днем местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью −2…−7 гр., днем 0…+5 гр. На дорогах гололедица.