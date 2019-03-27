Москва, 27 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Закон о новых правилах расчета размера пенсий малоимущим пенсионерам, а также доплат к ним, Совфед одобрил на пленарном заседании 27 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Инициатива была разработана в правительстве в связи с поручением президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Речь идет о том, чтобы установить новые нормы расчета и индексации пенсий для тех граждан, которые получают доплаты к пенсиям из бюджетной системы РФ. По закону, такую доплату можно получать тем, чья страховая пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. Таким образом, размер пенсии приравнивается к ПМП, установленному в регионе.

В то же время закон об изменениях параметров пенсионной системы, который действует с 1 января 2019 года, подразумевает, что пенсии граждан должны ежегодно расти в среднем на 7% за счет увеличения пенсионного возраста для граждан РФ. Однако получателей доплат такие нормы фактически не коснулись — размер их страховой пенсии вырос, но доплата сократилась. В итоге размер их пенсии остался неизменным, на уровне ПМП региона.

Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру. За счет этого размер пенсионного обеспечения малоимущих пенсионеров будет выше ПМП региона.

Новые нормы вступят в силу «задним числом» — с 1 января 2019 года. Все перерасчеты пенсий должны завершиться к 1 июля 2019 года — тогда пенсионеры должны получить все неуплаченные средства.

В ходе рассмотрения инициативы в Госдуме во втором чтении депутаты доработали инициативу и обязали правительство установить методику расчета прожиточного минимума пенсионера для регионов. Так, правительство даст четкие методы для установки ПМП, что позволит избежать искусственного занижения размера ПМП регионами.