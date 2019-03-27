Москва, 27 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России рассматривают вопрос о возможной отмене сокращенной рабочей недели для женщин, трудящихся на селе. Инициатива затронет почти 13 млн работниц, пишут «Известия».

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Вопрос об отмене или сохранении 36-часовой недели для сельских тружениц включен в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года. За сокращенную неделю сельчанки получают полную зарплату при том, что остальные женщины трудятся по 40 часов.

Сокращенная неделя на селе была установлена еще в СССР в 1990 году. Минтруд намерен либо отменить эту норму как устаревшую, либо включить в действующее законодательство.

Зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова не согласна с возможной отменой сокращенной недели. Она заявила, что «работу по отмене устаревших норм» можно вести только после заметного повышения качества жизни на селе.

Сегодня же, как и десятки лет назад, жизнь в сельской местности нелегкая. Во многих селах и деревнях до сих пор носят воду из колодца и топят печь, напомнила она.

Сельское население в России, по данным Росстата, насчитывает 37,6 млн человек, из них 20,3 млн — женщины. Трудоустроены 63,3% сельчанок, таким образом, возможная отмены льготы коснется почти 12,9 млн женщин.