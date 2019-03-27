Ярославль, 27 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев наградил двух ярославцев, предотвративших в феврале взрыв газа в квартире в жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Евгений Зиничев и Александр Суханов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь с 12 на 13 февраля житель одной из квартир дома №77 на проспекте Фрунзе в нетрезвом состоянии открыл газ в квартире и ушел. На улице он рассказал об этом прохожим и отдал им ключи от квартиры.

Прохожие — Станислав Мавренков и Александр Суханов нашли квартиру, вошли в нее и отключили газ, после чего позвали сотрудников газовой службы, которая приехала по сигналу других жильцов. Александр Суханов сам является сотрудником пожарной части в Ярославле.

Глава МЧС наградил ярославцев медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» в ходе поездки в Ярославскую область.

В отношении жителя, открывшего газ, возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследует полиция.