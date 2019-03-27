Мадрид, 27 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Мексика бросила дипломатический вызов Испании, вспомнив о завоевании, имевшем место 500 лет назад (известном как конкиста). Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отправил на днях письмо испанскому королю Филиппу VI, в котором настоятельно призывал последнего принять на себя ответственность за злодеяния, совершенные, по мнению мексиканских властей, в период конкисты, и попросить за них прощения. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Педро Лира. Основание Сантьяго Педро де Вальдивией в 1541. 1888

После широкого распространения послания правительство Испании официально отреагировало на него, заявив, что «глубоко сожалеет» о публикации этого текста и «решительно отвергает» представленную в нем аргументацию. Испанские власти также отметили, что «подтверждают свою готовность к совместной работе с правительством Мексики и к продолжению создания надлежащей основы для укрепления отношений дружбы и взаимопомощи, существующих между двумя странами и позволяющих им разделять взгляды на стоящие перед ними задачи».

Публичное принесение извинений — это путь, который Лопес Обрадор отстаивает как единственно возможный для достижения полного примирения двух государств. Письмо, предназначенное королю, однако переданное через министерство внутренних дел, — дань конфронтации между испанскими и мексиканскими властями, принесенная по достижении пяти столетий с момента прибытия в Мексику конкистадора Эрнана Кортеса. Жесткое послание достигло Мадрида, едва миновало два месяца после официального визита испанского премьер-министра Педро Санчеса в североамериканскую страну.

Президент Мексики, дедушка которого родился в Кантабрии (на севере Испании), намеревался поднять тему извинений в ходе мероприятия в муниципалитете Сентла, где будут вспоминать сражение с испанцами. Ранее Обрадор распространил через свой аккаунт в Twitter видеозапись, снятую в этой местности и содержащую его заверения, что он также отправил послание папе Римскому. «Я уже послал письма королю Испании и папе, чтобы был составлен отчет о преступлениях и было испрошено прощение у коренных народов за нарушение того, что сейчас известно как права человека; имели место убийства, навязывание своей воли… Так называемая конкиста осуществлялась с мечом и крестом», — заявил мексиканский лидер.

В 2021 году исполнится 500 лет падению ацтекского города Теночтитлана и 200 лет — независимости Мексики. Однако уже в этом году календарь вынуждает вспомнить весьма неоднозначное событие — прибытие Кортеса с полусотней мужчин, завершившееся победой испанских конкистадоров. Кабинет Лопеса Обрадора утверждает, что нельзя проводить никаких памятных мероприятий до того, как будет достигнуто согласие: в этих целях мексиканские власти хотят проложить маршрут на этот год, который позволит превратить 2021 в год «большого примирения» (как выразился президент).

По словам источников El Pais, Обрадор требовал у короля Испании извинений не за саму конкисту как явление, а за преступления и притеснения, которым подверглись коренные народы Америки в ту эпоху. На видео, посвященном первой битве Кортеса с индейцами в Чонталесе, президент подчеркнул: «Первое сражение так называемой конкисты, или открытие, или встреча двух миров, двух культур. Однозначно можно сказать, что это было вторжение, когда вершилось много произвола».