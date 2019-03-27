Курган, 27 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Условия аренды лесных угодий в Курганской области не отвечают интересам региона и его жителей. При этом в Зауралье наблюдается значительный объём незаконных рубок леса и его транзит в Казахстан, сообщил глава региона Вадим Шумков на своих страницах в социальных сетях 27 марта.

Tan2 Лес. Бревна

До недавнего времени порядка 94% всего лесного фонда области было сдано в аренду в частные руки, отмечает Вадим Шумков.

«В этом не было бы ничего плохого, если бы условия этой аренды отвечали интересам области и её населения. А так, на фоне такого количества арендаторов, нет ни одного вменяемого инвестиционного проекта по деревообработке, весьма скромные суммы арендных отчислений», — сообщает врио губернатора Курганской области.

Вместе с тем население региона практически не имеет возможности законно получить положенную ему древесину для жилищного строительства, а дрова жителям ряда районов приходится покупать в соседней Тюменской области.

Данная ситуация сложилась явно при попустительстве отдельных должностных лиц, считает глава Зауралья. И анонсировал запуск горячей линии о нарушениях в лесном хозяйстве региона.

«Лесниково, Крюково, Лаптево в Кетовском районе. С весны до глубокой осени рубят, целые траншеи от волокуш тянутся из чащи до дорог. Не стесняются здесь же колоть, и так с бугром нагружают свои машины, что дрова теряют по дороге на ухабах. Ни лесников, ни полиции, ни власти», — комментируют курганцы записи губернатора Шумкова.

Здесь же зауральцы пожаловались главе региона на отсутствие скидок на стоимость дров многодетным семьям, на лесников, которые закрыли глаза на «чёрных лесорубов». И попросили проверить деятельность арендаторов озёр.