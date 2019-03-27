Москва, 27 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В 2018 году темпы прироста выдачи ипотеки по рынку в целом в России составили 49%, в Сбербанке — 43%. При этом абсолютным лидером по приросту ипотечной выдачи, по подсчёту аналитиков, стал Альфа-банк (+177%). Кроме того, значительно увеличили этот показатель банк «Открытие» (+172%) и «СМП Банк» (+120%). Такие данные приводятся в обзоре агентства «Эксперт РА».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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Жители России оформили рекордное число ипотек в 2018 году

При этом доля крупнейшего игрока на рынке — Сбербанка в объёме выдачи кредитов на ипотечном рынке РФ за прошлый год снизилась с 53% до 51%.

Добавим, что совокупный объём ипотечного кредитования у государственных банков увеличился на 52% (на 3% больше, чем в 2017 году) против 41% у частных игроков.

«Концентрация ипотечного рынка на игроках с госучастием в 2018 году выросла — их доля в выдачах увеличилась с 85,6% до 86,5%», — приводит РИА Новости текст обзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году количество взятых жителями РФ ипотечных кредитов достигло максимума — 576,5 тыс. Так, в общей сложности было выдано ипотечных займов на 1,3 трлн рублей. Это на 51% больше, чем в 2017 году.

При этом Минфин РФ и Центробанк в течение 2019−2021 годов планируют увеличить объёмы выдачи ипотеки и в рамках нацпроекта довести этот показатель до 17 трлн рублей. При этом ежегодный объём выдачи предполагается практически удвоить с 3 трлн рублей до 6,2 трлн рублей.