Калуга, 27 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги организована проверка соблюдения законодательства в деятельности дошкольного учреждения в связи с фактом самостоятельного ухода ребенка. Об этом 27 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Gtrk-kaluga.ru Мальчика, сбежавшего из детсада, нашли в офисе «Мои документы»

25 марта 2019 года территорию детского сада «Незабудка» на улице Степана Разина самостоятельно покинул четырёхлетний воспитанник. Через час полицейским удалось найти «беглеца» и вернуть матери и воспитателям. Почему мальчик решил внезапно покинуть детсад, он не сказал.

Проверкой установлены нарушения должностных обязанностей сотрудниками детсада по присмотру за вверенными им детьми, а также несоблюдение требований о порядке допуска на территорию образовательного учреждения транспортных средств.

По фактам нарушения законодательства прокуратурой в адрес начальника городского управления образования и руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения внесены представления с требованием незамедлительного устранения и недопущению выявленных нарушений. Также прокуратурой поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении лиц.