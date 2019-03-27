В Калуге из детского сада сбежал ребёнок
Калуга, 27 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги организована проверка соблюдения законодательства в деятельности дошкольного учреждения в связи с фактом самостоятельного ухода ребенка. Об этом 27 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.
25 марта 2019 года территорию детского сада «Незабудка» на улице Степана Разина самостоятельно покинул четырёхлетний воспитанник. Через час полицейским удалось найти «беглеца» и вернуть матери и воспитателям. Почему мальчик решил внезапно покинуть детсад, он не сказал.
Проверкой установлены нарушения должностных обязанностей сотрудниками детсада по присмотру за вверенными им детьми, а также несоблюдение требований о порядке допуска на территорию образовательного учреждения транспортных средств.
По фактам нарушения законодательства прокуратурой в адрес начальника городского управления образования и руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения внесены представления с требованием незамедлительного устранения и недопущению выявленных нарушений. Также прокуратурой поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении лиц.