Владивосток, 27 марта, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В годы СССР была ясная и понятная политика государства в отношении Дальневосточного региона, которая приносила положительный результат. В настоящее время обсуждение «статуса дальневосточника» показывает полное отсутствие такой ясности, что серьёзно затрудняет формирование дееспособного «статуса», об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Андрей Калачинский.

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«Нужно либо вернуться к положительному опыту СССР, либо обеспечить местным жителям такие доходы, которые компенсировали бы все трудности, связанные с проживанием на Дальнем Востоке. Не нужны никакие баллы, расчёты пенсий, налоговые послабления, снижение кредитных ставок и прочее. Достаточно понятными надбавками нарастить доход, за которым на Дальний Восток потянулись бы жители других регионов. Такие денежные преференции может обеспечить только государство», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, особый статус для жителей Дальнего Востока обсуждается в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина о разработке Национальной программы по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Ожидается, что программа будет представлена в сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Эксперты сходятся во мнении, что статус дальневосточника должен подразумевать ряд весомых преференций, чтобы люди захотели переехать из других регионов России в ДФО.

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