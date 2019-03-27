Иркутск, 27 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Напомним, 15 марта Кировский районный суд Иркутска уже подтвердил правоту сотрудников Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, обнаруживших грубые нарушения при строительстве завода по производству бутилированной воды в селе Култук на берегу Байкала и вынес решение о заморозке данного проекта. Сегодня, 27 марта, суд продолжит рассмотрение данного вопроса.

Цитата из группы «Спаси Байкал» в ВК Строительства завода по откачке воды на Байкале в Култуке

Грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ, были выявлены после жалоб местного населения посёлка Култук. С привлечением большого количества государственных контролирующих органов, а также научных работников Всероссийского ботанического общества, НИИ биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Русского географического общества было установлено, что при утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы «АкваСиба» была не в полном объеме дана оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Также отсутствовала объективная природная характеристика места размещения объекта: специалистами не было учтено распространение на территории строительства растений, занесенных в «Красную книгу Иркутской области». Оставлены без внимания многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелётных птиц в период миграции.

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Между тем известно, что в Култуке собираются открыть не менее 10 предприятий. Ещё примерно столько же планируют создать близ соседнего посёлка Слюдянка, на территории бывшего Байкальского ЦБК. Эти и другие темы, касающиеся сохранения экологической системы байкальской территории, стали поводом для проведения 24 марта всероссийской акции в поддержку Байкала. В ней приняли более 2 тысяч человек.