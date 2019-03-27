Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Электроснабжение искусственного катка «Ледовый» в Переславле-Залесском восстановлено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Muchampion.ru Каток

26 марта здание ФОКа и оборудование катка были обесточены. Причиной отключения называлась задолженность по оплате электроэнергии. Родители воспитанников спортивной школы, чьи дети занимаются на катке хоккеем и фигурным катанием, подняли тревогу. Буквально через несколько часов электричество стало снова поступать на ледовую арену. В администрации Переславля ситуацию объяснили «сбоем при оплате счетов»,

«На катке электричество есть, его включили вчера около 3 часов дня. Были небольшой сбой в казначействе по оплате счетов, но сейчас все проплачено, проблем нет, каток работает», — сказала заместитель главы Переславля по социальной политике Жанна Петрова.

Однако история с катком — не единичный случай проблем с оплатой коммунальных счетов за муниципальные учреждения в Переславле. Накануне Международного женского дня 8 Марта был отключен свет в домах культуры Пригородного сельского поселения. Причина та же — неоплаченные вовремя счета за электроэнергию. Тогда проблему удалось решить так же оперативно, как сейчас. Электричество отсутствовало в домах культуры всего несколько часов.