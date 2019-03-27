Москва, 27 марта, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Вопросы функционирования агрегаторов управления спросом на электроэнергию в Единой энергетической системе России, совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности будут регулироваться в соответствии с постановлением правительства РФ № 287 от 20.03.2019 г. , сообщила пресс-служба АО «СО ЕЭС».

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Документ вводит новый вид услуг для потребителей — по управлению спросом на электроэнергию. Координировать усилия группы конечных потребителей, связанные с управлением нагрузкой, будут агрегаторы управления спросом, которые определятся во время конкурсного отбора в СО ЕЭС. В соответствии с постановлением, войти в число агрегаторов смогут сбытовые компании, гарантирующие поставщики и независимые компании.

По итогам реализации пилотных проектов специалисты сформируют предложения для усовершенствования нормативной базы отрасли, которая, как предполагается, обеспечит внедрение новой модели управления спросом на постоянной основе. При этом деятельность агрегаторов будет интегрирована в работу оптового рынка электроэнергии и мощности.

Отмечается, что реализация пилотного проекта по управлению спросом розничных потребителей запланирована на 2019−2020 годы. В этот период СО ЕЭС станет «единым окном», через которое агрегаторы будут взаимодействовать с инфраструктурой оптового рынка электроэнергии и мощности. Системный оператор будет проводить отбор проектов, заключать договоры, контролировать исполнение обязательств и оплачивать оказание услуг по управлению спросом.

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