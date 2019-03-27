Екатеринбург, 27 марта, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Свердловской области до 2024 года предстоит построить 62 школы. Об этом во время закладки фундамента нового здания школы №4 свердловского города Арамили заявил вмице-губернатор области Сергей Бидонько, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

В. Соколов. Школа

Бидонько напомнил. что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу — перевести учащихся на односменный режим обучения. Арамиль, где начинается строительство нового здания — одна из проблемных территорий. Решение возвести новое здание принял лично губернатор Евгений Куйвашев. Этому предшествовал один из приёмов граждан, на котором одна из местных жительниц рассказала главе региона о проблеме нехватки школ.

В новом здании будут размещены три спортивных зала, актовый зал на 390 мест, пищеблок на 500 мест, начальные классов со спальными и игровыми комнатами для первоклассников и многое другое. Также на участке создадут стадион с полосой препятствий и беговыми дорожками, прогулочные зоны с навесами и площадку для игровых видов спорта. Новое здание будет адаптировано и для детей-инвалидов. Здесь в одну смену смогут учиться 1000 детей.

Из областного бюджета в 2019 году выделят 373 млн рублей. Сдать объект планируется к 1 сентября 2020 года.