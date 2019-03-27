Хабаровск, 27 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает идею о статусе дальневосточника необходимой, давно назревшей, способной придать новый импульс развитию ДФО. В то же время эксперт предостерёг от поощрения иждивенчества и уравниловки при раздаче дальневосточных преференций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Читайте также: «Статус дальневосточника»: велосипед давно изобретен, но не все в курсе

«Начну с того, что сама идея о статусе дальневосточника мне очень нравится. Она назрела давно, с этим невозможно спорить. Это в конечном счёте поможет нам не превратить Дальний Восток в огромную «вахтовку» и обойтись без привлечения сюда миллионов мигрантов, как мечтается нашему правительству. Но много вопросов возникает, как всегда, к реализации идеи. Понятно, что пока она не оформлена законодательно, но различные инициативы обсуждаются.

Первое, что настораживает, это уравниловка, которая звучит в предложениях. Статус дальневосточника предполагается распространить на всех, кто родился и живёт здесь, а также на тех, кто приедет сюда жить? Да? Ну, тогда к нам сюда все бомжи со всей России съедутся. А уж наши маргиналы как обрадуются! Не должно быть уравниловки! Эта программа должна работать на развитие Дальнего Востока. Хорошее предложение о льготном НДФЛ — он для работающих людей. Отличное предложение о дальневосточной ренте, но оно тоже имеет «подводные камни». Я — за то, чтобы рента, как и любые преференции, давалась тем, кто сможет вернуть потом своим трудом, либо своим трудом уже сделал вклад в развитие ДФО. Например, родился ребёнок, на его счёт начинают поступать определенные средства, которые он потом может потратить на образование, открытие собственного дела, приобретение жилья — на Дальнем Востоке. Хочешь уехать — пожалуйста. Но уже без ренты. Идей может быть много. Дальневосточникам очень нужна транспортная доступность. Всем — и молодежи, и людям среднего возраста, и пенсионерам. Вот такая льгота — она нужна. Если люди не будут чувствовать себя оторванными от Большой земли, им и уезжать будет незачем. Что хочу особенно подчеркнуть: нельзя, чтобы эта хорошая идея была сведена к поощрению иждивенческих настроений. Все это необходимо обсуждать, очень хотелось бы, чтобы все на этот раз получилось», — сказал эксперт.

Читайте также: Статус «дальневосточник»: как спасти Тихоокеанскую Россию?

На что должен работать особый дальневосточный приоритет? На то, чтобы в ДФО оставались и приезжали грамотные, молодые, амбициозные люди, умеющие ставить перед собой сложные цели и добиваться их реализации. И речь не только о рабочих или инженерных профессиях, которыми так увлеклась малопонятная и неэффективная московская структура «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ). Дальнему Востоку нужны высококлассные преподаватели вузов, техникумов, профессиональных училищ. Нужны музыканты, учителя, врачи, художники, многие другие. Потому, что, если будут одни инженеры и рабочие, — это и будет та самая «вахтовка».

"Я настаивал бы на введении бесплатного высшего и среднего профессионального образования в дальневосточных вузах и техникумах, при условии, что человек и работать останется здесь. Возможность бесплатно получить профессию — мощнейший фактор, который наверняка будет способствовать закреплению людей на Дальнем Востоке. Нужна поддержка преподавателей — и в школах, и в вузах, и в техникумах. Особенно в школах — вуз получает то, что выпустила школа. Но главное, что я хочу подчеркнуть, — нельзя, чтобы статус дальневосточника превратился в слепую раздачу пособий. Деньги будут потрачены, а эффект опять окажется нулевым, как это уже бывало не раз», — добавил Илдус Ярулин.

Ученый также подчеркнул, что сегодня заняться вопросом статуса дальневосточника, наполнить его смыслом — обязанность всех депутатов, как в федеральном, так и в региональных парламентах.

«И губернаторы, и парламентарии должны подключиться. Делать это необходимо, и сделать надо хорошо. Не должно быть, повторю, уравниловки, иждивенчества и компанейщины», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «статус дальневосточника» будет обсуждаться в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Эксперт ИА REGNUM, кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич раскритиковал идею о начислении баллов за определенные «заслуги» дальневосточникам. Предложения о начислении баллов за рождение детей, стаж работы и прочее он назвал «безграмотностью» и «изобретением велосипеда с квадратными колесами, который все равно не поедет». Эксперт напомнил, что уже порядка 300 лет в развитых странах есть опыт поддержки отдаленных территорий. Он заключается в льготном НДФЛ и территориальной ренте. Опыт дает положительные результаты во многих странах, в качестве наиболее положительного примера Кривелевич привел штат Аляска (США).