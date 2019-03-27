Киев, 27 марта, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает президента России Владимира Путина своим оппонентом, а народ Украины — своим союзником. Об этом политик заявил 26 марта в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко призвал жителей Украины мобилизовать все силы для «прорыва и форсажа» экономики и необратимости реформ.

«И мне безразлично, кто из олигархов-беглецов, включая Коломойского, будет играть в пользу Путина, и как его имя. Ибо всё, что ослабляет нашу державу, усиливает Путина», — уверен Порошенко.

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Напомним, 31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Одним из основных приёмов избирательной кампании Порошенко является отождествление любой критики власти с действиями в интересах России.

В феврале 2019 года на съезде сторонников Порошенко в Киеве был представлен лозунг «Или Порошенко или Путин».

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