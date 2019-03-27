Москва, 27 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, на большие экраны Москвы и Санкт-Петербурга возвращается фильм Люка Бессона «Леон». Ретроспективу в честь 25-летия картины устраивает кинофестиваль «Артпоказ».

Цитата из к/ф «Леон» реж Люк Бессон. 1994. Франция Снова вместе

Главные герои фильма — юная Матильда, которая любит курить на лестничной клетке, и профессиональный киллер Леон, который каждый вечер выпивает стакан молока. Они знакомятся, когда семью девочки расстреливают из-за проблем отца с наркоторговцами. Молчаливый убийца учит Матильду стрелять по мишеням, а она, в свою очередь, учит Леона любить. Вместе они объявляют войну этому миру, которая навсегда изменит жизни обоих.

Идея снять «Леона» пришла Люку Бессону во время работы над фильмом «Никита». В одной из сцена Виктор-уборщик, которого сыграл Жан Рено, имел дело с последствием неудачной миссии Никиты. Режиссер увидел нереализованный потенциал персонажа и решил на этой основе создать отдельную историю.

Фильм покажут в московском кинотеатре «Октябрь» и петербургском киноцентре «Родина» на языке оригинала с русскими субтитрами. В Санкт-Петербурге подобный показ пройдет также 10 апреля.