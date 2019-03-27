Барнаул, 27 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Смех медиков башкирского роддома стал реакцией на слова директора Альбины Фатыховой, поведавшей о средних заработках по больнице, потому что размер оплаты труда в медицине — действительно больная тема, считает кандидат медицинских наук, практикующий врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM мнение коллеги о том, что смех персонала являлся «выступлением на публику», он пояснил:

Картина неизвестного художника 19 века. Аллегория медицины

«Это действительно больная тема, но при этом и настолько запутанная, что разобраться всегда непросто. Руководители органов власти и медучреждений объявляют о неких достигнутых цифрах размера оплаты труда, а медработники протестуют, когда, с их точки зрения, им приписывают большие зарплаты. Такой ситуации никогда не возникает, например, у также финансируемых из бюджета судей и прокуроров.

Если проанализировать рост заработной платы медработников, то можно легко убедиться, что он происходит за счет увеличения фонда оплаты труда, а начисленная зарплата каждому конкретному работнику при этом не изменяется. В таких условиях руководители медицинских организаций могут оперировать «удобной» для них статистикой. Иногда имеет место и другая ситуация, когда работники «забывают» о выплатах за диспансеризацию, профосмотры в виде премий, которые поступают отдельно от основной зарплаты, но входят в ее структуру и учитываются при итоговом подсчете размера оплаты труда».

Напомним, смех и аплодисменты медперсонала роддома в городе Салавате (Башкирия) при зачитывании размеров зарплат акушерок в размере 35,4 тыс. рублей, детских медсестер и младшего медперсонала — 29,5 тыс. и 21,3 тыс. рублей, директор медучреждения Альбина Фатыхова назвала «заранее подготовленной акцией».

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Также она отказалась говорить о собственном заработке, сославшись на коммерческую тайну.