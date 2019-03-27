Курган, 27 марта, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Курганской области увеличилось количество заявлений в полицию и на 15% выросла подростковая преступность. Депутаты Курганской областной думы 26 марта заслушали отчет врио начальника УМВД России по региону Андрея Шамина о деятельности полиции за 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

Андрей Шамин отметил, что в течение 2018 года в правоохранительные органы поступило 245 тысяч заявлений, что на 10% больше, чем в 2017 году. Вместе с тем, преступлений зарегистрировано на 2% меньше — 17 460, однако данный показатель превышает средний по России, так и по Уральскому федеральному округу. Раскрываемость преступлений по региону составила 60,4%, что выше среднего показателя по России и федеральному округу.

При этом главный полицейский Зауралья признал недостаточное приложение усилий правоохранителей в раскрытии преступлений, связанных с незаконными рубками лесов и браконьерством. Хромает профилактика тяжких и особо тяжких преступлений против личности, мошенничеств и краж с использованием дистанционных технологий.

По мнению Андрея Шамина сложившаяся криминогенная обстановка в регионе связана с низким уровнем жизни населения, безработицей, ростом цен и тарифов. Более половины раскрытых преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного источника дохода.

Подростковая преступность выросла на 15%. Рост рецидива среди несовершеннолетних нарушителей законности составил 32%.

Также Зауралье является одним из лидеров по числу административных правонарушений по части не принятия мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

«Это приводит к дальнейшему распространению растительных наркотиков по территории области, их использованию в качестве сырья для производства каннабисных видов наркотиков. В 2018 году из незаконного оборота изъяли 43 кг такого наркозелья, что составляет три четверти от общей массы изъятых в регионе наркотиков», — отметил Андрей Шамин.

И обратился к депутатам областной думы с просьбой поддержать законодательную инициативу об увеличении в два раза штрафа за неприятие мер по уничтожению наркотических растений, которую внесли в Госдуму парламентарии Кабардино-Балкарии.