Москва, 27 марта, 2019, 09:05 — ИА Регнум. После панического спада 22 марта, вызванного разочаровывающей статистикой по производственной активности в еврозоне, котировки нефти марки Brent с начала этой недели уверенно растут, в общей сложности прибавляя около 3% и вплотную приближаясь к отметке в $68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Стоит отметить, что это уже пятый подход к этому важному психологическому барьеру, отделяющему Brent от роста к $70−72 за баррель. И судя по увеличивающейся частоте подхода цены к отметке в $68, у участников торгов появляется все больше решимости на ее преодоление. При этом технические факторы, внутриотраслевая статистика и настроения основных игроков рынка это также подтверждают», — пояснил эксперт.

Сегодня, 27 марта в 17:30 по мск выйдут данные об американских запасах сырой нефти. В прошлом отчете минэнерго США, сообщило об их рекордном сокращении с лета 2018 года. На этой неделе прогнозы указывают на более скромные цифры, хотя и их может быть достаточно, чтобы нефтяные котировки продолжили свой рост.

«Таким образом, до выхода отчета о запасах, Brent вероятно будет консолидироваться в диапазоне $67,20−67,80, после чего может предпринять новую попытку закрепиться выше $68 за баррель», — предполагает Быков.

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