Москва, 27 марта, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Потепление в Московском регионе ожидается с 28 марта, когда европейской части России достигнут теплые воздушные массы. Об этом сообщают «Метеовести».

Весна в Москве ИА REGNUM Весна в Москве

В Центральной России 27 марта еще возможно похолодание — зима нехотя сдает позиции, отмечают синоптики.

«Но уже с четверга западный поток вновь активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы», — говорится в сообщении.

Днем 27 марта в Москве до +3 °С, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5−10 м/c.

Днем 28 марта ожидается до +4 °С и переменная облачность. Осадков не будет, ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5−10 м/c.

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