Новосибирск, 27 марта, 2019, 08:54 — ИА Регнум. С середины апреля из Новосибирска будут запущены авиарейсы в Новокузнецк и Томск. Их будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Полёты будут осуществляться на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

Из Новосибирска в Новокузнецк полёты начнутся с 15 апреля: из Новосибирска в 11:00 с прибытием в Спиченково в 12:10, обратно — в 12:50 с прибытием в «Толмачёво» в 13:55. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

С 16 апреля будут осуществляться рейсы Новосибирск — Томск: из «Толмачёво» в 12:00 с прибытием в Богашёво в 12:50, обратно — из Томска в 13:30 с прибытием Новосибирск в 14:25. Рейсы планируется выполнять пять раз в неделю кроме понедельника и пятницы.

С 3 июня частоту рейсов планируется выполнять ежедневно.

Время в полёте из Новосибирска в Томск и Новокузнецк — в пределах часа.

«С началом выполнения рейсов в Новосибирск пассажиры из Томска и Новокузнецка по достоинству оценят удобные стыковки авиакомпании в аэропорту «Толмачёво» при полётах в Екатеринбург, Красноярск, Москву, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Симферополь, Челябинск и другие города России. Рейсы из Томска и Новокузнецка также удобно стыкуются с большим количеством популярных направлений из Новосибирска в города Средней Азии и Юго-Восточной Азии. Пассажиры могут воспользоваться удобными пересадками в аэропорту «Толмачёво», получив свой багаж в конечном пункте назначения», — отмечают в новосибирском аэропорту.

Сообщается также, что эти направления входят в перечень субсидируемых маршрутов в рамках постановления правительства. Считается, что авиасообщение между этими городами обеспечит развитие региональных авиаперевозок, минуя Москву, и послужит повышению экономической связанности регионов.

По данным авиакасс «Толмачёво», билет на взрослого человека по тарифу «Эконом Гибкий» из Новосибирска в Новокузнецк будет стоить 2 670 рублей (в одну сторону), из Новосибирска в Томск — 1 695 рублей (тариф «Эконом Базовый»).