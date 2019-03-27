Владивосток, 27 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв считает, что экономическое стимулирование Дальневосточного региона, путём предоставления ему статусов территорий опережающего экономического развития или Свободного порта, неминуемо вызывает напряжение в других регионах, которым такой статус не придаётся, сообщает ИА REGNUM. Тем более будет вызывать социальное напряжение появление некоего «статуса дальневосточника», однако иных путей для исправления ситуации на Дальнем Востоке не существует.

Александр Михайлович Петухов. Слава первопроходцам пятилеток! (фрагмент)

Читайте также: «Статус дальневосточника»: велосипед давно изобретен, но не все в курсе

Владимир Хмелёв не видит необходимости выдумывать что-то новое для будущих дальневосточников.

«Наиболее уместен, очевидно, будет опыт СССР, когда привлечение населения на Дальний Восток и его закрепление обеспечивалось двумя основными составляющими: заработной платой и жильём. Люди, работающие на Дальнем Востоке, получали районные коэффициенты, которые формировали существенную разницу в заработной плате в сравнении со средней зарплатой по стране, а ко всему этому, приехавшие на ДВ с западных регионов страны, обеспечивались квартирами», — отметил Владимир Хмелёв в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте также: К статусу дальневосточника нужны особая ипотека и налоговые льготы

По мнению парламентария, только при решении этих двух составляющих, можно будет добиться того, чтобы молодёжь ехала на Дальний Восток жить и работать, с перспективой остаться в регионе и при наступлении пенсионного возраста. Этот механизм был отработан в прежние годы и показывал положительный результат — достаточно оценить динамику приращения численности населения Дальнего Востока в последние годы существования СССР.

«Правда, есть ещё одна проблема, которую необходимо решить, — добавил депутат. — В настоящее время районный коэффициент прибавляется к зарплате работающего, а вот к пенсии гражданского человека коэффициент почему-то не применяется, тогда как пенсия военнослужащих таким коэффициентом обладает. Повышенная пенсия у обычных жителей Дальнего Востока будет стимулировать к тому, чтобы остаться здесь жить».

Остерегает депутат и от возможного социального напряжения:

«Стимулирование Дальневосточного региона путём предоставления ему статусов территорий опережающего экономического развития или Свободного порта неминуемо вызывает напряжение в других регионах, которым такой статус не придаётся».

Читайте также: Статус «дальневосточник»: как спасти Тихоокеанскую Россию?

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная программа по развитию ДФО планируется к подписанию Владимиром Путиным в сентябре 2019 года. Значимое место в программе развития занимает демографическая составляющая. Стратегической целью демографической политики в ДФО является стабилизация численности населения и увеличение количества дальневосточников на 300 тысяч до 2025 года, причём 50 тысяч предполагается увеличить за счёт естественного прироста населения, то есть за счёт превышения уровня рождаемости над смертностью.

Ожидается, что данной программой будет законодательно закреплен «статус дальневосточника», с помощью которого предполагается изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке.