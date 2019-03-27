Москва, 27 марта, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Москве в рамках международной экологической акции «Час Земли» отключат подсветку 2155 зданий и сооружений, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без электричества

30 марта на час погаснет освещение архитектурного ансамбля Московского Кремля, храма Христа Спасителя, стадиона «Лужников», Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, Останкинской башни.

Кроме того, отключат подсветку Смоленского метромоста, эстакады Московского монорельса (МЦЦ), фасады павильона Московских центральных диаметров (МЦД) и др.

В акции «Час Земли» приглашают участвовать всех желающих. Для этого нужно 30 марта с 20:30 до 21:30 погасить в квартире свет и выключить все электроприборы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Москва 30 марта в одиннадцатый раз присоединится к международной акции «Час Земли». Участие в акции примут 15 столичных парков.

Подробности: К «Часу Земли» присоединятся 15 парков Москвы