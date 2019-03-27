Роспотребнадзор и бизнесмены готовят проект новых СанПиН по общепиту
Москва, 27 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Рабочей группе из представителей Роспотребнадзора и бизнес-сообщества предстоит разработать проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) по общественному питанию. Сообщение об этом опубликовано 27 марта пресс-службой ведомства.
Решение о разработке новых правил принято на рабочем совещании главы Роспотребнадзора Анны Поповой с представителями крупных сетевых предприятий в сфере общепита. На доработку проекта документа отведено три дня.
В результате рабочая группа представить проект новых СанПиН, в котором учтены предложения обеих сторон.
В настоящее время в России действуют СанПиН
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