Москва, 27 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Рабочей группе из представителей Роспотребнадзора и бизнес-сообщества предстоит разработать проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) по общественному питанию. Сообщение об этом опубликовано 27 марта пресс-службой ведомства.

Цитата из к/ф «Квартирка Джо» реж Джон Пейсон. 1996. США Концерт

Решение о разработке новых правил принято на рабочем совещании главы Роспотребнадзора Анны Поповой с представителями крупных сетевых предприятий в сфере общепита. На доработку проекта документа отведено три дня.

В результате рабочая группа представить проект новых СанПиН, в котором учтены предложения обеих сторон.

В настоящее время в России действуют СанПиН 2.3.6.107 9−01, утвержденные 1 февраля 2002 года. Последний раз поправки в документ вносились 10 июня 2016 года.

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