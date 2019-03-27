Якутск, 27 марта, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Особый статус для жителей Дальнего Востока должен подразумевать ряд весомых преференций, чтобы люди захотели переехать из других регионов России в ДФО. В первую очередь для дальневосточников необходимо прописать налоговые льготы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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«Прежде всего нужны налоговые льготы — и для физических, и для юридических лиц. Кроме того, необходимы льготы для пользования объектами живой природы — охотникам, рыболовами так далее», — высказал мнение эксперт.

Андрей Данилов также считает необходимым включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока особые условия ипотечного кредита для жителей ДФО: такие кредиты должны выдаваться с субсидированной ставкой в 5%.

Политолог акцентировал внимание на том, что льготы и преференции должны работать и предоставлять их необходимо в том числе в зависимости от места проживания людей — отдельно для города и отдельно для села.

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«Сейчас ведь есть программы «Земский врач», «Земский учитель», это нужно развивать в дальнейшем», — уверен Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на совете глав дальневосточных регионов было уделено много внимания предложению о наделении дальневосточников особым статусом, поступившее во время формирования национальной программы развития Дальнего Востока.

«Проработка этого вопроса будет продолжена. Необходимо определить, из каких компонентов будет состоять этот статус. Мы рассчитываем, что на ВЭФ, осенью этого года у нас появится единая позиция по этому вопросу», — написал на своей странице в Инстаграм губернатор Приамурья Василий Орлов.

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