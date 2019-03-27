Медногорск, Оренбургская область, 27 марта, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области по факту пожара, на котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM с старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

jackmac34 Огонь

Напомним, в ночь на 27 марта в Медногорске по ул. Пролетарской сгорел частный деревянный дом. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела женщины, мужчины и двух детей: трёхлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки. По оперативным данным следственных органов, жертвой пожара стала семья.

В ГУ МЧС назвали предварительную причину пожара — неосторожность при курении. Между тем, в СУ СКР отметили, что о причине говорить преждевременно, в настоящее время не определён очаг возгорания.