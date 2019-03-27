Москва, 27 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС), российское подразделение Enel S.p.A и Московская школа управления «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании для изучения инновационных решений и лучших практик в области управления спросом потребителей розничного рынка электроэнергии, сообщила пресс-служба АО «СО ЕЭС».

Александр Дайнека. На открытие совхозной электростанции. 1952

«Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере управления спросом, сотрудничество при изучении передовых инновационных технологий и лучших практик группы компаний Enel S.p.A», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют развивать сотрудничество по направлениям подготовки и применения необходимой законодательной базы, проработки и внедрения программ управления спросом, настройки операционных механизмов. Также меморандум предусматривает выполнение научного-исследовательской работы по изучению международного опыта внедрения механизмов управления спросом.

Агрегаторы управления спросом — организации, координирующие группы конечных потребителей с целью управления нагрузкой и конвертирующие её в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных услуг. Агрегаторы транслируют потребителям часть средств, полученных от работы на энергетических рынках, в форме оплаты приобретаемых у этих потребителей услуг по изменению потребления.

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