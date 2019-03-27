Новосибирск, 27 марта, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Арест экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова стал в известной мере неожиданностью для российской общественности и экспертной среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Бирюков.

ThePixelman Арест

«Поскольку объектом ареста и масштабного антикоррупционного скандала стал один из видных «системных либералов», сделавших успешную карьеру в бизнесе и на государственной службе, лично близкий в разные годы к Анатолию Чубайсу и Дмитрию Медведеву. Выльется ли данное резонансное дело в системную кампанию против так называемых «сислибов» — прогнозировать достаточно сложно, поскольку после предыдущих арестов видных представителей этого сегмента российской элиты подобная кампания начата не была. Говорить о каком-либо «системном повороте» в российской политике, на мой взгляд, пока очевидно рано — но видные представители этой влиятельной элитной группы действительно получили серьёзный сигнал и повод задуматься», — высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM своё мнение Бирюков.

Напомним, накануне, 26 марта, был задержан бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов. Задержание сотрудники ФСБ провели, когда Абызов направлялся на выход из терминала бизнес-авиации «Внуково-3», куда он прилетел из Италии на частном самолёте — в Москву он прилетел якобы на день рождения своего бывшего коллеги. Но, как оказалось, его приезд оказался не случайным, а был «спланирован» сотрудниками ФСБ.

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По версии следствия, Михаил Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он и его подельники похитили у нескольких компаний и вывели за рубеж около 4 млрд рублей. Абызов с 2012 года был министром Открытого правительства РФ.

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